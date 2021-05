Cambridge’i teadlased on uurinud (1970–1980) puude omadusi ja mõju ning arvanud järgmist: kõik puud, mis sirutavad juured vette, on üldiselt positiivsed – pappel, paju, pärn.

Kui me ümbritseme end pihlakatega, siis oleme kindlad, et pihlakas neutraliseerib negatiivse kiirguse. Vähemalt magamisase on soovitatav ümbritseda pihlakaokstest lõigatud tükkidega. Otsad ei tarvitse kokku puutuda, sest sealt kiirgub jõud üle.