FOTOD | Äkktulv tõi Setomaal esile silmapaistvaid kahjustusi

Setomaa loodusnähtust märkas ja pildistas üles loodusgeograaf Sven-Erik Enno, kes selgitas seejuures Maalehele, mis täpsemalt juhtus ja millega tegu.

"Eile olid selleks soodsad tingimused," rääkis ta Maalehele, et kui tavaliselt liigub äikesepilv mõnekümmend kilomeetrit tunnis, siis Setomaale jõudnud äikesepilve ajal polnud kõrgemateskihtides väga tugvat tuult, mis pilvedele hoogu annaks.

Lühidalt öeldes on süüdlaseks äkktulv, millel on komme tekkida, kui väheliikuv äikesepilv väikesele maa-alale kiiresti suure hulga vett maha kallab. Kuid oma roll on mõistagi ka pinnamoe omadustel. Viimati meenub säärases ulatuses pinnase liikumine 2017. aastast.