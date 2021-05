13 olulist ökotoodet, mida peaks põlvkondade konfliktist hoidumiseks teadma igaüks maal ja linnas

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Nad on nii imelikud! Kannavad kraanivee pudeleid ja veidraid sokke, kasvatavad purgis seeni, kardavad kõike, mis plastist, räägivad vaid CO2 jalajäljest!

Nagu praeguste keskealiste jaoks olid omal ajal revolutsioonilised The Beatlesi ja Led Zeppelini muusika koos kilekottidega, on tänapäeva noortel oma unelmad, kuigi kokkuvõttes tahetakse ju sama. Helgemat homset.

Annan nüüd nii 60 eluaastale liginevatele eakaaslastele kui ka pisut noorematele ülevaate sellest, mida maailma päästvate ökomõtetega hipsterikultuuri kandjad hindavad. Kae perra, meki ära. Äkki hakkab meeldima, ongi põlvkondade konflikt ületatud! Kes ei tahaks ju olla popp ja noortepärane.

Pesumuna

On neid, kes peavad seda petukaubaks, sest kivikeste moodi asjandustega täidetud anum ei saa pesumasinas pesupulbri asemel pesu pesta. Nii olla see võrreldav nn imekaupadega stiilis “50eurose tabletipurgi ostmine vabastab 50 liigsest kilost”...

Teised kiidavad taevani ning pajatavad taimsete ja mineraalsete pesukivikeste kasulikkusest ning ka pesukorra üliodavast omahinnast. Rääkimata väikesest ökojäljest.

Hipsteriõlu

Kui ostate õllepudeli, aga seal sees on nn normaalse õlle asemel hoopis toode, mille pruulimiseks kasutatud peeti, musta sõstart, mustikaid, porgandit ja kõike muud “ebanormaalset”, võite kindel olla: alanud on esmatutvus hipsteriõllega. Pole välistatud, et see samm ebaharilike õllemaitsete ilma jääb viimaseks. Aga võib olla ka Õllemekkide Imelise Ilma lävepakk.

Teeseenejook kombucha

Koduloomana ei peeta üksnes kasse ja boamadusid. Ökohipsteril on köögilaua all poolpimedas kolmeliitrise purgi sees imeline elukas teeseen, kes sööb-joob tee sisse pandud suhkrut ja valmistab sellest kõikvõimalikult kasulikku seenejooki kombucha’t. Hoolitsevate omanike teeseentel on ka oma nimi, ning kui elukas pooldub, kingitakse uus seen kombucha-kogukonnas edasi. Poes seent müügil pole, jooki küll.

Pestav bambuspaber