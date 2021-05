Samaväärse põllumaa hind võib kummalise asjaolu tõttu kõikuda kümnekordselt

Eelkõige on maa hinna kujunemisel tähtis maatüki viljakus ja selle harimise lihtsus. Liivase, soise või kive täis põllumaaga tuleb enne tugevalt tööd teha, et ta viljakandvaks maaks muutuks, aga see kõik maksab, ja mitte vähe.

Reljeefi tasandamine või maaparandussüsteemide rajamine võib minna suisa nii kalliks, et karjamaast või niidust korraliku nisupõllu arendamine lõpeb rasvase miinusmärgiga, mistõttu piirdub paljudelt potentsiaalsetelt põllumaadelt saadav tulu paarikümne heinapalliga aasta kohta.