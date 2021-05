Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

„Toortatart peetakse üheks parimaks looduslikuks organismi puhastajaks,“ selgitab RemedyWay tatratehase omanik Nelly Vahtramaa. Ta rõhutab, et kaalujälgijate menüüs on toortatratoodetel kindel koht. Küllap ka seetõttu on rahva seas kasvanud nõudlus tatratoodete järele.

Kui eelmisel kevadel tabas Eestimaad esimene koroonapandeemia laine, osteti kauplused tatrast täiesti tühjaks. Nüüd aga nõutakse üha rohkem mahetatrast tooteid – kodumaiseid müslisid ja näkse.