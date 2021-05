Venemaa soomeugrilaste organisatsioon peab Tartu kongressil osalemist kohatuks

VIII soome-ugri rahvaste Tartu maailmakongressile, mis toimub 16.–18. juunini hübriidvormis, oodati esialgu 23 hõimurahva esindajaid. Paraku külvavad lisaks koroonale segadust Vene ametnikud.

Nimelt saatis Venemaa soome-ugri rahvaste organisatsioon AFUN maailmakongressi korraldajaile kurja kirja, mainides, et kongresse on kasutatud Venemaa laimamiseks ja see on vahend Venemaa Föderatsiooni rahvaste siseasjadesse sekkumiseks.

Soome-ugri maailma esindusorgani – konsultatiivkomitee – Venemaa liikmed, kes alles seisid hea kongressi toimumise eest, on nüüd hakanud Venemaal AFUNis tegutsedes sama kongressi kritiseerima. Konsultatiivkomiteel pole õnnestunud pärast AFUNi avaldust nende 5–6 inimesega enam kontakti saada.