Lasteaedades kasvab huvi põllumajanduse vastu, mitmel pool on juba oma peenramaa

Eelmisel reedel läks Tartu Maarjamõisa lasteaias suuremaks istutamiseks. Permaaed rajati mullu PRIA toetusega. Selle taga on õppealajuhataja Signe Leola-Peemot, kes kuulis ühel koolitusel permaaia kohta, et see on peaaegu hooldusvaba.

„Arvasin, et see oleks siin hea, kuna seda ei pea praktiliselt üldse kastma ja rohima,” selgitas ta. Kuhikpeenarde all on suured palgid, peal kompost, lehed ja hein, mida pannakse järjest juurde. Kõik see hoiab hästi niiskust.

Lisaks käiakse ka taludes. „Võru on küll väikelinn, kuid ikkagi linn. Lapsi, kes on kana oma silmaga näinud, võib ühe käe sõrmedel üles lugeda," ütles Võru Okasroosikese lasteaia direktor Tiia Must. Mida lasteaednikud siis ette on võtnud?