„Kellele ja milleks seda soome-ugri maailmakongressi üldse vaja on? Kas maailm võiks selle hääbuvate rahvaste jututoa järel saada paremaks paigaks? Mida kongress sellega võidab või kaotab, et sellel osalemine võib mõnede Venemaa soomeugrilaste jaoks olla mittesoositav (või kogunisti represseeritav) tegevus?”

Need küsimused saatsin hõimuliikumise ühele eestkõnelejale, Jaak Prozesele peagi Tartus algava maailmakongressi eel.