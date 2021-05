Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Üle 20 aasta kaitseväe orkestrit juhtinud Peeter Saani sõnul oli Eesti armeejuhtide seas orkestri ärakaotamisest juttu juba ajal, kui praegune kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem oli peastaabi ülem ja kaitseväge juhtis praegune eurosaadik Riho Terras.

"[Herem] oli tulnud välja selle jutuga, et orkester ei tee tööd. Siis ma seletasin kaitseväe juhatajale Riho Terrasele ära, kui palju me tööd teeme ja tema lubas: lähen ütlen staabiülemale, et ta on valesti aru saanud asjadest.

Nii et hinges on inimesel ikka olnud see soov."