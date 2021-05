Linnateatri uus peanäitejuht Uku Uusberg: on vaja hoida tunnetust, et tasakaal on eesmärk

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Ma kuulen, et sul on lõbus tuju.

Mul on tuju selline, et saab öelda – mõõdukas elevus. Ärevust enam ei ole, sellest ajast, kui panin endale kirja, mida ma teha tahan. Ärev oli siis, kui ma veel ei teadnud, kas osalen linnateatri konkursil, ja siis, kui ma veel ei teadnud, mida ma teen ja mis see on, mida tahaks. Kui olin endale tahtmised kirja pannud ja konkurss algas, muutus kõik reaalseks. Nüüd on võimalik hakata liikuma.

Sinust saab linnateatri peanäitejuht. Mis vahe on kunstilisel juhil ja peanäitejuhil?

Kui sellest mõelda, siis kunstiline juht ehk loominguline juht on kuidagi enam seotud sellega, mis väljastpoolt paistab. Peanäitejuht on aga väga ausalt trupi peale mõtlev juhtiv jõud. Inimene, kes mõtleb oma maja näitlejate peale ja on nendega dialoogis. On see, kes püüab välja kuulda nende igatsused, mille põhjal loob repertuaari.