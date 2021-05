Uus olukord siseturismis: firma suvepäevade asemel tuleb pere laste ja vanaemaga ning rendib tunniks rattad

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Mitme Põlvamaa ettevõtja eelmise suve päästis juba 17 aastat surnud Kalmer Tennosaar. Kiidjärvel suure menuga läinud rahvarohke suveetendus “Vana klaver” tõi piirkonda sööjaid-joojaid ning ööbijaid ehk siis otse öeldes raha.

“Kuni suuri üritusi ei juleta teha, ei saa endist hoogu sisse ka sisetursim,” ennustab MTÜ Eesti Maaturism nõukogu esimees Anneli Kana.

On tõsi, et eelmisel suvel liikus rahvas kodumaal väga laialdaselt ringi, kuid esiteks ei katnud see välisturistide tulemata jäämisest tekkinud rahalist auku ning teiseks on naiivne loota, et kodus istumisest tüdinenud inimesed nüüd innukalt kodumaal ringi sõidaks.

Vahe mullusega on ka selles, et tšarterlennud välismaale tänavu toimuvad. Eestlane on küll valmis soetama nädalase pakettreisi Türki, kuid väga harva tahetakse nädal veeta Eestis ühes kohas majutudes. Välismaalased siin seda võimalust aga kasutasid.

Kõige hullemini on Anneli Kana sõnul löönud turismisektorit osalejate arvu piirangud ning see, et pole enam suursündmusi, mis inimesi kohale tõmbaks.