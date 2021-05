Esmaspäeval lahkunud legendaarne motomees Lembit Teesalu tõestas rajal veel 60-aastaseltki, et on tegude mees

Artikkel avaldus esmalt 31. juulil 2015 Teesalu 70. juubeli puhul.

On aasta 2003, Kaunas. Juba peaaegu 60aastane võidusõitja Lembit läheb taas rada proovima. Lubab teisel kihutajal poole ringi kaugusele sõita ja alustab siis kiirendamist. Ootamatult selgub, et rajal on veel kolmaski mees, täpsemalt öeldes 18aastane Moskva poiss, kes sõidab raja parempoolses servas ning on ratta seljas püsti.

Kiirust võib poisil olla nii 90–100 km tunnis. See pole ringrajal mingi näitaja. Raja vasakus servas läheneb Teesalu, juba üsna suurel kiirusel. Ootamatult keerab vene poiss oma ratta vasakule. Teha pole enam midagi.

Lembit Teesalule on see esimene tõsine rattaõnnetus. Jah, ta on seni kukkunud, korduvalt kukkunud, peopesade nahka kulutanud, aga ikka terveks jäänud.