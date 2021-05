Üks niisuguseid taimi on harilik kirikakar, rahvakeeli ka margareeta või roosmariihen, mis peenrale panduna sealt kärmesti mujale levima kipub. Just lillepeenralt ongi ta loodusesse sattunud ja metsistunud.

On neid, kelle meelest võiks tema kaunid õied aeda kaunistada, sealjuures ka muru sees kasvada. Kuid on ka õitsejaid, kes liiga laialt levima kipuvad.