Need puud kasvavad lausa silmnähtavalt ja on raieküpsed 30-aastaselt

Kui osaühingu Kinnistu metsaülem Gunnar Hendrikson kuus aastat tagasi oma ülemuse Mart Eriku soovil kohaliku metsaühistu abiga eurojaapani lehiseid istutas, suhtus ta sellesse ettevõtmisse pehmelt öeldes skeptiliselt.

Eelkõige pelgas ta, et noored puuhakatised suurt elulootust ei saa, sest kitsed pistavad need nahka või nühivad neilt sarvedega koore maha.

Praeguseks on Hendrikson puude hoogsat kasvu nähes leebunud ja tõdeb: “Võib-olla on see tulevikus ainuke õige asi, mida olen teinud. Metsameeste tööga on ju nii, et oma tegemiste lõplikku tulemust me reeglina ei näe.”

Siiski ei pruugi see tõdemus kehtida eurojaapani lehise kohta, sest tõenäoliselt on selle liigi raiumiseks kõige õigem aeg siis, kui puud on saanud 30aastaseks.