FOTOD | Esimesed kodumaised maasikad on valmis!

„Esimesed kodumaised maasikad on tõepoolest valminud. Sortideks on 'Sonsation' ja 'Falco',” kinnitas Ranet Roositalu Põlvamaal asuvast Joosepi talust.

Nad istutasid märtsi alguses frigotaimed küttega tunnelisse, mis on põhimõtteliselt kasvuhoone. Sellest ajast saadik on tunneleid igapäevaselt köetud, nii et seal oleks õhk parajalt soe. Seetõttu ongi nad saanud esimesed maasikad nii vara.

Kasvatajad avalikustavad ka selle, millal valmib põldudel põhiosa marjadest. Juba praegu võib öelda, et see ei toimu tavapärasel ajal.