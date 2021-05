Noortalunik ehitas silohoidlasse viinapuudele kasvuhoone

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

„Jupp aega otsisin, mida huvitavat siin ette võtta, nii et oleks endal ka põnev,” rääkis Mart Reinhold vanemate elumajast paarikümne meetri kaugusel maa sisse kaevatud kahe söödahoidla juures. Viimased 20 aastat olid need tühjalt seisnud, nii et loodus tungis peale ja põrandast kasvasid välja puud.

„Viinamarjakasvatuse teadmised olid mul ümmargune null,” tunnistas Reinhold. Seega tundus igati loogiline samm asuda maaülikooli magistriõppes aiandust tudeerima.

Nüüdseks on ligi 500ruutmeetrine ja seitsme meetri kõrgune kasvuhoone valmis, taimedki sees ja esimesed tänavused maasikad nopitud. Mis seal veel kasvab ja kuidas pääseks seda imelugu oma silmaga kaema, loe artiklist.