Moslemite pühadetoidus suhkruga ei koonerdata

Paastu ajal on viimane võimalus süüa paar tundi enne päikesetõusu, see on söömaaeg, mille nimeks sahur. See on kerge, natukesest leivast, juustust ja puuviljadest koosnev eine, mille juurde tuleb palju juua, sest ülejäänud päeval seda teha ei või. Seetõttu algab õhtusöök tavaliselt klaasi veega.

Kui vaimulik muezzin päikeseloojangul hüüab, on selleks ajaks kõik end juba laua taha seadnud ja noad-kahvlidki kätte haaranud. Esimeseks ampsuks on dattel või oliiv ja aromaatne ramadaanisupp, mis on valmistatud läätsedest, millele lisatakse kikerherneid, lambaliha ja värskeid maitsetaimi. Pärast seda süüakse väikseid snäkke.

Pühade puhul tulevad kokku pered ja sõbrad ning pärast pikka paastuaega saab süüa kõike, mis on magus ja seetõttu nimetatakse pidu türgi keeles ka suhkrupeoks.

