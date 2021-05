Üle kümne aasta on linnuvaatlejad ja teised loodusesõbrad käinud Läänemaal Saunja matkarajal. Eriti armastatud oli lühike õpperada perede seas. Loodusretked said seal aga järsu lõpu, kui üks maaomanik teatas, et rada on tehtud kooskõlastamata. See on lugu nii sellest, kuidas suusõnalised kokkulepped ajahambale vastu ei pea, kui ka sellest, kuidas hoiatusmärk “Eratee” on rannikualal levimas nagu uus viirus.