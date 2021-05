Egon Nuter kolleegist ja sõbrast Tõnu Kilgasest: pidin talle homme külla minema, aga jäin hiljaks

Näitleja ja lavastaja Egon Nuter räägib, et kohtus alles esmaspäeval telemajas Katrin Karismaga, kes ütles, et ta võiks minna Tõnut haiglasse vaatama. “Kuna täna (teisipäeval – toim) oli tihe päev – päeval proov ja õhtul üle pika aja etendus –, siis plaanisin homme minna. Täna proovi minnes sain aga teada, et Tõnut enam pole. Ma jäin hiljaks.”

Nuteri sõnul oli ta juba mõelnud sellelegi, millest Tõnule rääkida. “Mulle tuleb ikka ja alati meelde see, kuidas me Vanalinnastuudio lavastuses “12 tooli” koos duetti laulsime. Need Olav Ehala laulud tekitasid minus kuidagi väga tugeva emotsionaalse laengu. Etendust ennast enam uuesti mängida polekski tahtnud, aga need laulud oleks koos uuesti üles võtnud küll.”

“Mis ma talle veel öelnud oleks... Et ta oli ikka üks kekutis,” naerab Nuter ja meenutab, kuidas nad koos Itaalias hotellis toanaabrid olid.