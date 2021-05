Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Eesti kasutatud autode peamise müügiveebi auto24 külastajate arv on praegu läbi aegade kõrgeim, kuid valik tavapärasest väiksem. Uuemat sorti auto müümiseks on hea aeg – saab küsida kõrgemat hinda ning ka müügiperiood on lühem. Auto24 andmetel tõusis kasutatud autode keskmine hind möödunud aastal kolm protsenti. Automüüjate väitel on nõutud sõidukid kallinenud isegi kümnendiku võrra, mõned rohkemgi.