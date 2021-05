Valgevene õhuröövi tagajärg: lendamine läheb keerulisemaks

Minski lennujaama andmetest võis näha, et kolmapäevaks ei olnud veel sealne lennuühendus mitmete Euroopa pealinnadega sugugi katkenud. Tühistatud olid lennud Stockholmi ja Londonisse, kuid pardaleminek Amsterdami ja Rooma lendudele käis tavapäraselt. Graafikus püsisid ka lennud Minskist Prahasse ja Frankfurti.

Euroopa lennuliikluse kontrolliagentuur Eurocontrol teatas teisipäeval, et umbes 100 Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi firmade lendu, mis varem on Valgevenest üle lennanud, tuleks suunata ümber Baltimaade kaudu, kuna see on kõige tõhusam variant.