Miks mõne metsa müük kohe kuidagi ei edene?

Mis määrab metsa hinna?

Kristel Asmer tõdeb, et metsa müümise korral on mitmeid määravaid tegureid (puuliik, sortiment, kogus, kvaliteet, ligipääsetavus) - mida on üldjuhul lihtne võrrandisse panna, kuid müüki mõjutavad ka kiiresti muutuvad lisategurid, millest olulisem on turusituatsioon. Sellest sõltub, millist hinda on valmis ülestöötajad metsaomanikule maksma, et ka nende taskusse jääks raha pärast raiutud metsamaterjali saekaatrisse, tehasesse või kokkuostupunkti transportimist. Loomulikult saab teoorias parima hinna siis, kui puit on kvaliteetne ning raie ajastatud hetkele, mil nõudlus ületab pakkumist. Küsimus on, kas keskmine Eesti erametsaomanik oskab nende nüanssidega arvestada?

AS Timber metsaspetsialist Kristel Asmer

Loomulikult on neid, kes oskavad, kuid on ka neid, kes arvavad, et oskavad. Seetõttu levib ka arvamusi, et „kui korraldan ise oksjoni, olen võidumees, sest muidu peaksin maksma ju vahendustasu teistele, kolmandatele osapooltele“.

Tõsi, iga teenus maksab, kuid tehingupartnereid tasub nutikalt valida. Mitmed oksjonikorraldajad on oma teenused selliselt üles ehitanud, et küsivad vahendustasu nii ostjalt kui müüjalt, ent presenteerivad vaid ühe poole protsenti jättes näiliselt mulje soodsast vahendustasust. Näiteks reklaamitakse välja, et oksjoni korraldamise eest küsitakse vaid 4,5%, kuid märkimata jäetakse, et sellist protsenti küsitakse nii metsa müüjalt kui ostjalt, mis lõplikuks vahendustasuks teeb siiski 9%.