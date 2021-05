Maalehe lugeja Eero andis teada, et ostis tänavu 20. aprillil E-Selverist 400 grammi Eesti küüslauku. „Tarbima hakkasin neid mai alguses ja siis tekkis kahtlus, et see ei ole Eesti küüslauk,” märkis ta. Internetist otsides leidis ta Maalehe artikli, kus selgitati, kuidas kodumaisel ja importkraamil vahet teha (loe SIIT).

„Selle järgi tundub, et Selver müüb Eesti küüslaugu pähe Hiina küüslauku,” oli ta pettunud.