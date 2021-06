Vandeadvokaat: üleskutse peatada kevadised raied on sisuliselt üleskutse peatada veel suur hulk inimtegevust

Henrik Klammer Voore farmist rääkis, et keskkonnainspektorid tundsid huvi nende farmi siloteo vastu. „Tegime esimest niidet. Nemad helistasid, et on saanud kaebuse, et rikume linnurahu,” kirjeldas Klammer. „Küsisin et kuidas me rikume - niidame rohumaid, lindudest üle ei sõida ja nende poegi ka põllu peal ei näe. Oleks ju kohe näha, linnud tiirleks seal kohal.”

Keskkonnaamet kinnitab, et ei ole kusagil silo tegemist peatanud.

Keskkonnaminister tegi täna avalduse, millest võib välja lugeda, et tema hinnangul on järsk sekkumine pesitsusrahu nimel metsamajandusse põhjendamatu. Keskkonnaaktivistid aga mõistavad ministri algatuse hukka.

Vandeadvokaat Martin Triipan on analüüsinud Euroopa kohtu eelotsust, mida meil on käsitletud raiete peatamist õigustava pretsedendina ning leiab samuti, et lindude häirimise aspektist tuleb metsanduse kõrval arvestada ka teiste valdkondadega.