Räpina mees teeb Indoneesias keefirit, mis aitab naised beebiootele

Kui Räpinast pärit Silver Saarva 18 aastat tagasi stipendiumiga Taiwani mandariini keelt õppima läks ei osanud ta arvata, et jääbki sinnakanti elama. Aga nii läks. Praeguseks on ta abielus hiinlannaga, kes on suuresti selle taga, et nende pereettevõte toodab sealmail tundmatut keefirit ja kohupiima.

Eestis käies ei olnud talle siinsed toidud väga mokkamööda. „Vürtsikate toitude peale ta ainult naeris ja ütles, et tema meelest on need magusad. Aga talle meeldisid kaks asja – keefir ja kohuke,” rääkis Silver.

Oma tarbeks keefiri valmistamisest kasvas välja väike meierei. Kusjuures kohalikud inimesed täheldasid keefiril imelisi omadusi – see kasvatas imetavatel emadel rinnapiima produktsiooni, likvideeris sealmaal levinud kõhukinnisuse ja aitas isegi kaua aega beebit soovinud naistel rasedaks jääda! Kõik ei läinud siiski libedalt ja asjasse oli segatud ka must maagia, mis on Indoneesias üpris levinud.