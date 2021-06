Tähtis teada: sünnimärkide päikesekaitse ennetab pahaloomuliste kasvajate teket. Kuidas seda teha?

Nahaarst Mare Aarne ütleb, et kõige levinum mure, millega patsiendid tema poole pöörduvad, on nahakasvajad, mis võivad olla hea- või pahaloomulised. Healoomulised on vaid kosmeetiline mure ning neid on üldjuhul lihtne eemaldada. Pahaloomulised on aga tõsine meditsiiniline probleem, mis mõjutab kogu organismi. Paraku on pahaloomuliste nahakasvajate esinemine viimasel ajal tõusutrendis.

Kuiv nahk tõmbab baktereid

Healoomulised kasvajad tekivad enamasti alates 40. eluaastast ealiste muutuste käigus. “Tänapäeval näeme neid tegelikult rohkem juba ka noorematel, isegi alla 30aastastel. Inimesed pesevad end väga palju – mitu korda päevas duši all käimine ja antibakteriaalsete puhastusvahendite kasutamine muudab naha kuivaks. Ka päevitamine kuivatab nahka,” märgib dr Aarne.

Kuiv nahk on aga kare, sinna jäävad bakterid kergemini külge ja see võib erinevaid nahaprobleeme tekitada.