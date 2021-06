Te ehk ei teagi, et aianurgas kasvab põõsas, mille marjad aitavad vananemise, vähi või viiruse vastu

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“See on vahva ja eriline projekt, kuna nende harjumatute marjakultuuridega pole Eestis varem tegeldud või on nad unustusse jäetud,” teatas Polli Aiandusuuringute Keskuse teadlane Liina Arus.

Nimelt on Seedri Puukooli OÜ üks osa Viljandimaal Pollis katsemaaks eraldatud. Poolteisel hektaril laiuvad pikkades rivides Eestimaal vähe tuntud või unustusse vajunud marja- ja puuviljakultuuride sordid: sinikuslapuu, saskatoon, ebaküdoonia, karusmari, aroonia, must leeder ja lodjapuu.

Liina Arus selgitas, et teadlased tegelevad nende marjakultuuridega alates kasvatamisest, sordi valikust kuni selleni, mida marjaga teha võiks.

“Olen vanematele naistele ikka öelnud, et sööge kolm sinikuslapuu marja päevas ja kortsud kaovad!” kiitis peremees, et need marjad sisaldavad sama palju bioaktiivseid aineid kui mustikad või arooniad.