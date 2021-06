Uskumatud leiud kodudest: kohvritäis raha, rinnahoidjatega soojustatud sein ja õõvastav üllatus kipsplaadi taga

Maaleht küsis oma lugejatelt ja kolas sotsiaalmeediagruppides, et teada saada, mida huvitavat või väärtuslikku on inimesed kodu remondi või koristamise käigus leidnud. Selgus, et aarded on väga eriilmelised – alustades Wiiralti originaalteostest ja rahast ning lõpetades pea sajand vana pitspesu ja metsavenna peidikuga.