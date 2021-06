SUUR ILMAENNUSTUS | Milline tuleb jaaniõhtu?

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Et juuni alguse ilusad ilmad saavad otsa ja jaanipäevaks on kehvaks ära keeranud, nii seekord ei lähe, üsna ilusat ilma tuleb selle nädala järelgi veel edasi,” on Maalehe ilmatark Arvo Saidla Raplamaalt optimist.

Tallinna Ülikoolis tudengitele meteoroloogiat õpetav Jüri Kamenik sõnab, et jaaniaja ilmaprognoos on võnkunud väga erinevate stsenaariumide vahel. Näib, et juuni alguse üldiselt kuiv ja soe aeg saab eeloleva nädalavahetusega otsa ja jaheneb. Ent seejärel on uus soojus kerkimas…

Kas see aga jaaniaega jääb, sellele annab Kamenik ka vastuse. Veel leiab valiku ilmaportaalide prognoose jaaniõhtuks ning tuletame meelde viimase viie aasta jaaniilma.