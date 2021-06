Juba täna! Pilgud taevasse: enne kella 13 algab päikesevarjutus

Suurim faas, mil Kuu ulatub katma 37% Päikese läbimõõdust, on kell 14.03. Leheküljelt TimeAndDate.com leiab hulga kasulikku astronoomilist lisateavet, näiteks asukohapõhised Kuu ja Päikese tõusu- ja loojanguajad ning suunad. Ühtlasi on seal näha ka animatsioon sellest, milline nähtus Eestis välja saab nägema.

Teleskoop.ee paneb inimestele südamele, et päikese vaatlemisel on oluline turvalisus, sest igapäevaselt me otse päiksesse ei vaata, pigem kaitseme end otse silma paistva valguse eest mütsinokaga, päikseprillidega või lihtsalt varju minemisega.

"Aga selleks, et näha, kuidas Kuu osa Päikesest ära katab, tuleks otse Päikese suunas vaadata. Selline tegevus on inimesele erandlik ja seepärast tuleb kasutusele võtta erakorralised meetmed, et see ohutult saaks tehtud. Eriti siis, kui on kasutusel optilised seadmed nagu binokkel, pikksilm, teleskoop, mis koondavad esiläätse pindala jagu intensiivset päiksevalgust ühte tulipunkti," teatas veebisait.