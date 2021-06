Kui esimesed õied on juba närbunud, lõigake need ära. See kiirendab teist õitsemist, mis toimub juba teise järgu noortest võrsetest.

Lõiked tuleb teha õige koha pealt.

Ühekordse õitsemisega pargiroosidel võib aga viljad alles jätta. Paljud pargiroosid moodustavad ilusaid lihakaid koguvilju ehk tõrsikuid. Need kaunistavad põõsaid suve lõpuni ning neid tasub koguda tee valmistamiseks.