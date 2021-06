Noored probleemi ees: seaduslikku tööd on vähe saada. "Tööd niigi jätkub ja kui peab veel mõnda kantseldama... Ei, aitäh”

Võrus elav 15aastane Aurel ütleb, et ei karda maatööd ja oskab ka tööriistu käsitseda – on käinud näiteks istutamas, võsa lõikamas ja puid lõhkumas –, kuid sel aastal pole tema tööotsingud vilja kandnud. Ta nendib, et tööle eelistatakse võtta tutvuste kaudu ja tihti mitteametlikult.

Ka 16aastane Tartu noormees Mirko sooviks füüsilist tööd, kuid on märganud, et alaealisi ei soovita sinna võtta. Tema sõnul on Tartus võimalik leida lihtsamaid teenindustöid, kuid tihti pakutakse ümbrikupalka.

15aastane tartlanna Elina (nimi muudetud) räägib, et talle pakuti niimoodi mustalt töötades 5 eurot tunnis, kuid päevad olid üheksa tundi pikad, ja puhkepausideta ringi jooksmisest hakkasid jalad valutama ning ta lahkus.

Paljud tööandjad ütlevad ka otse ära, et nad noori ei palka. Kas suhtumise või bürokraatia pärast. Leidub siiski ka erandeid.