Margus Metstak 60 | "On sageli küsitud, mis mõõdupuuga meie saavutust hinnata. Mul on seletus”

Korvpallisõbrad mäletavad kindlasti siiani Kalevi korvpallimeeskonna kolmekümne aasta taguseid NSV Liidu meistriks tuleku võiduemotsioone. „Aeg-ajalt mõtlen, kuidas see kõik meiega juhtus, aga head seletust pole palju aastaid hiljemgi. Mõnikord juhtub ime, mida ei saa kunagi ära seletada,” räägib endine tippkorvpallur, nüüd Tallinna keskkonna- ja kommunaalametis töötav Margus Metstak.

Arusaamisele, mis väega rühkis Kalev kuue aastaga põhjast tippu, on aidanud Metstakil jõuda raamat jalgpallitreener Jürgen Klopi teekonnast Ida-Saksamaalt Inglismaa meistriliiga tippu. Edu sõltus üksnes mängijate vaimust. Aga tugevat vaimu ei saa käsu peale tekitada. Kui vaimu tekitamine oleks nii lihtne, võiks ju lihtsalt käskida mängijatel uskuda. Oled eduseisus, annad käsu. See ei ole mingi trikitamine ega silmamoondus. Tugeva vaimu juured ulatuvad ajas kaugele taha.

Kalevi korvpallimeeskonna kaptenina Margus Metstak end hästi ei tundnud. „Mul vist ei ole kapteniks olemise omadusi.”

Kalevi toonane peatreener Jaak Salumets põhjendab aga valikut: „Margus ei pidanud selles rollis midagi tegema, ta oli kapten enda oleku ja käitumisega.”