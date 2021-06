Juunikuum tõi kaasa lehmade kuumastressi ohu. Toodang väheneb

Kui õhk on liiga soe, ei tunne piimalehmad ennast hästi ja see avaldub kohe ka toodangus. Sellist olukorda nimetatakse kuumastressiks.

Ei saa konkreetselt öelda, kas kuumastress algab 20° või 26° juures. Arvesse tuleb võtta ka suhtelist õhuniiskust ja arvutada temperatuuri-niiskuse indeks.

Tänavu on kuumuse-niiskuse indeks küündinud seni vähemalt 71ni ja seda rohkem kui kahe nädala jooksul järjest. Kuumastress on juba mõju avaldanud. Iga samm olukorra leevendamiseks on abiks.