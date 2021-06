Ain Alvela: käskudel ja keeldudel on tagajärjed

Keskkonnaamet on nimelt asunud looduskaitseseadust, loomakaitseseadust ja euroliidu linnudirektiivi tõlgendama sääraselt, et kui eeldatavalt on ühel hektaril metsamaal vähemalt üks linnupesa, siis tähendab seal tehtav raietöö potentsiaalset ohtu pesitsevale linnupaarile ja see raietöö tuleb peatada.