Äreval 1991. aasta suvel ei olnud kaugel Narva Nõukogude vabariigi moodustamine

Automaadivalang läbistab varahommikul politseiauto rehvid. Eesti majanduspiiri valvava Ikla piiripunkti ülema asetäitja Jaan Kapp ärkab laskude peale ning vaatab piiripunkti aknast õue. Seal näeb ta Nõukogude armee välivormis mehi, kes kougivad Eesti politseinike püstolitest padruneid välja. Seejärel viskavad nad kasutuks muutunud relvad politseinikele tagasi: „Mängige nüüd edasi!“

On juuniküüditamise 50. aastapäev, 14. juuni 1991. Pool sajandit on möödunud, ent eestlaste lein on alles värske – kõigest kolm aastat on küüditatuid võinud mälestada avalikult ja väärikalt. Ikla piiripunkti noortele meestele on see päev aga otsekui teine sünnipäev.

Riia OMON oli hommikul kella 4 ja 5 vahel saabunud Läti poolelt kolme autotäie meeste, automaatide, granaatide, kergekuulipilduja ja signaalrakettidega. Üks masin jäi Läti poolele Ainaži piiripunkti, teised sõidukid koos tosina mehega peatusid Eesti ajutiste piiriputkade juures. Kui piirivalvureid julgestanud Eesti politsei auto üritas minema sõita, peatati see laskudega rehvidesse.

Piiripunktis valves olnud Enn Vilbaste jõudis raadiosaatjasse hüüda „OMON ründab!“, enne kui ta soojakust välja rebiti ja, käed kuklal, seina äärde kamandati.