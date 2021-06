Suur tüli Jõelähtmel: karjakasvatus või turism? Kostivere talunik veab vägikaigast loodusgiididega

„Kiskjanõudeid täitev aed on viie elektritraadiga. Siin astutakse jalgadega külma rahuga traatide peale. Selle tulemusena ei ole traadid pärast enam pinges. Nad lähevad kuskilt katki ja elekter kaob ära,“ kirub Orava loodusturiste, kes üle tema karjaaia Kostivere karstiala uudistamas käivad.

„Mika Orava on keelanud tarastatud alale mineku, nüüd ka tara ületamist võimaldanud trepid kõrvaldanud ja keelusildid üles riputanud. Kolleegide gruppide korral on isegi politsei kohale kutsutud,“ süüdistab talunikku MTÜ Loodusring juhataja Arne Timm, kes on ühtlasi loodusgiidide kõneisik.

Tara tõi tüli majja