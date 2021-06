Kontrollikomisjonile jagasid selgitusi maaeluminister Urmas Kruuse, Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse esimees Raul Rosenberg ning riigikontrolli esindajad.

Arutelu aluseks oli riigikontrolli aruanne, mis tõi välja, et MES on mitmel juhul jaganud koroonakriisid mõjude leevendamiseks mõeldud laenuraha ettevõtetele, mis ise kriisi mõju ei täheldanud või nägid mõjuna üksnes seda, et pank neile raha ei laena.