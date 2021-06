Eestimaal elavad hõimlased said VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressil enam särada, kuna neist paljude emamaadest saadikuid siia ei saabunud. Kõik nad rõhutasid, et ülemaailmne soomeugri liikumine on näinud hullemaidki aegu kui pandeemia ja Venemaa ametnike ebasoosing. Jätkuks meil vaid tarkust olnust õppida ja uue aja uusi võimalusi koostööks kasutada.

Argo Ingver