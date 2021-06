Ettevõtja ja Vaba Lava vedaja Allan Kaldoja: ei tasu unustada, et Eesti on piiririik ja me peame hoidma sisemist reipust

Mis on Vabaduse festival ja miks Vaba Lava seda korraldab?

17.–21. augustini Narvas toimuv uus rahvusvaheline teatrifestival, mille kutsub ellu ja korraldab Vaba Lava meeskond. Kutsume festivalile teatrid riikidest, kus nad on oma valitsuste surve ja tsensuuri all. Eestis on vabadus nagu õhk – me ei märka seda iga päev, ja see ongi hea.

Kuid kuna vabaduse vakantsi, probleemi eriti pole, kipuvad meil asjaomased tseremooniad ja tähtpäevad muutuma veidi paatoslikeks tordisöömisteks. Meie istmikud kipuvad paksuks minema, kuid ei tasu unustada, et Eesti on piiririik ja me peame hoidma sisemist reipust. Meil on naabrid, kolleegid siinsamas lähedalgi – Venemaal, Valgevenes, aga ka Poolas, Ungaris...

Kui nemad räägivad vabadusest, siis nad riskivad tihtipeale oma isiklikust vabadusest ilmajäämisega. Kui nad seisavad oma aadete eest, võivad esmalt kaotada finantsilise toetuse, siis leida end trellide tagant. Mõnes riigis, mitte meist kaugel, juhtub, et kõva häälega vabadusest kõnelejad lihtsalt kaovad.