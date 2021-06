VIDEO | Maailmaklassi saunaviht seisab nöörita koos

Tihedate valgete juustega Lembit Aru on hiidlane, elab Kärdlas ja on kõva asjatundja kasevihtade alal.

Kui Lembit vahel mõnel laadal vihta teeb, on kohe huviliste parv ümber – igaüks tahab teada, kuidas niisugust ilusat asja ise teha.

„Siin pole muud saladust, kui et nii on Hiiumaal alati vihta tehtud ja mina teen seda ka ikka samamoodi,“ ütleb Lembit ja lubab ajakirjaniku kohe välja õpetada.

Ajakirjanik on elus ennegi vihta teinud. Kätte pole need ära lagunenud, lehed on külge jäänud ja vihtlejad pole kurtnud. Ei ole seda ka teab mis suureks kunstiks pidada mõistnud.

Lembitu vihategemine on aga kõrgem tase. Ja tööga hakkab ta peale sellisest otsast, mida mandri saunavihal ei olegi.