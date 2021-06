Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts (EPSS) lõi kaardirakenduse, millega on võimalik leida ja navigeerida lähima WC-ni. Kaart ja navigeerija on leitav seltsi kodulehel. Tänaseks on lisatud rakendusse 250 WC-d, kuid kõigil inimestel ja ettevõtetel on võimalus teada anda avalikest WC-dest, mida on võimalik hädas olijail kasutada.

EPSS on loonud ka WC-kaardi, mille mõte seisneb selles, et seda kaarti omav patsient saaks WC-kaardi ette näitamisel viivitamatult ligipääsu lähimasse tualetti.