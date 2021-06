Peenralt kitkutud umbrohust saab superväetist

Südasuvel on aias kõige olulisem ja ka tüütum töö rohimine. Kui peenardel on umbrohtu väga palju, siis suvel saab eemaldada vaid nende pealsed ja umbrohuvaba peenra saamisele tuleks hakata mõtlema juba sügisel.

Igaüks teab, et umbrohi on tarbe- ja ilutaimedele ohtlik konkurent mullas olevate toitainete kasutamisel. Paradoksaalselt muudab viimane omadus ta aiataimedele aga ka kasulikuks.

Nimelt võivad peenrale tunginud soovimatud taimed sõltuvalt liigist salvestada teatud elemente eriti suures koguses.