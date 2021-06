MAALEHE ARHIIVIST | Tiit Madisson: kui ma 2010. aastal Eestist lahkusin, ega ma päris vabatahtlikult läinud

Kaua juba Eestis tagasi olete?

26. juulist peale.

Hispaaniasse naasta ei igatse?

Asi ei ole ju ilmas. Mul abikaasa haigestus, nüüd ajame talle töövõimetuspensioni. Aga küll ma jõuan sinna ka. Mu elamine on seal alles ja kui tahtmine tuleb, saab minna. Ma olin Andaluusias, lõunarannikul. Malaga provintsis.

Kui vaatate otsa siinsele Eesti elule, oleks meil midagi sealtkandist üle võtta?

Selleks peaks olema meie rahva mentaliteet pisut teistmoodi. Isegi rohkem kui pisut. Tuleb arvestada seda, et hispaanlased on olnud aastasadu vaba rahvas, omariiklusega rahvas.

Eesti rahvas kahjuks riigirahvas ei ole. Igaüks mõtleb enda peale. Kui võtta arvesse 1940. aastatel toimunud genotsiidi, mis tähendas paremate inimeste tapmist või nende lahkumist Eestist, ei ole ju midagi tahtagi, et oleme sellised, nagu oleme. Me ei julge enda eest seista ja kodanikujulgust pole sendi eestki. Siis valitsevadki meid need, kes mõtlevad ainult enda peale ja millegi eest ei vastuta.