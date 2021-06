Päris tavapärased pole jaanipeod aga veel tänavugi. Valitsus otsustas eelmisel nädalal, et alates 28. juunist tohib välitingimustes osaleda üritustel kuni 5000 inimest. Täna kehtivad aga 1000 inimese piirangud. See võib tähendada seda, et peole kohale minnes on piletid juba otsas.

Jaanituled juba täna 22.06:



Tõrva jaanituli - Meie Mees, Shanon ja Hunt (20,30 eurot)

Kasepää jaanituli - Justament & Karl-Erik Taukar Band (20,90 eurot)