Miks muru paneb vahel muretsema ja kuidas muredest lahti saada?

Muruseemnete idanemiseks on olulised kaks komponenti: niiskus ja soojus. Olulisem on niiskus, sest kuivas mullas ei hakka seemned idanema. Mulla niiskusesisaldust tuleb pidevalt kontrollida, sest kui muld seemnete idanemise ajal kas või korraks läbi kuivab, hävinevad juba idanema hakanud seemned ja muru tuleb uuesti külvata. Niiskust on lihtne kontrollida näiteks sõrmega. Kui sõrm külvi sügavuselt mulda torgata, peab niiskust tunda olema.

Tekkinud tühjad kohad murus tuleb täita mullaga, lisada väetis ja külvata peale renoveerimissegu. Murukülvi järel tuleks pinda tihendada. Seemnete idanemise ajal umbes kolme nädala jooksul tuleb külvatud ala pidevalt kasta, et tärkav muru ei kuivaks.

Muru kuivab

Tihti arvatakse, et mullas niiskuse säilitamiseks piisab ühest kastmisest päevas. Päikselistel suvepäevadel on seda kindlasti vähe. Must mullapind tõmbab päikesekiiri sama hästi ligi kui tume riietus inimese seljas, mistõttu püsib muld palava päikeselise ilmaga niiske lühikest aega. Kiiresti kuivab muld ka tugeva tuule käes. Sellepärast peab päikeselistel ja/või tuulistel suvepäevadel pidevalt kontrollima mulla niiskusesisaldust, et vajadusel kohe kasta. Muide, eriti ruttu kuivab teisaldatud muld.

Päikesepaistelisel suvepäeval aurub ööpäevas maapinnalt 3–5 mm vett (3–5 l/m²). Seetõttu võib sademetevaesel suvel pealmises mullakihis langeda niiskusesisaldus alla taimi rahuldavat taset.

Väliselt muutuvad veepuuduse all kannatavad taimed sinakasroheliseks ja pikema põuaperioodi korral ka pruuniks. Murul kõndides tõusevad taimed neile peale astumise järel tavapärasest aeglasemalt üles ja murule jäävad jäljed.