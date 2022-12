MAALEHE ARHIIVIST | Edgar Savisaare üks viimaseid intervjuusid: lõppkokkuvõttes oli ju nii, et minust ei saadudki jagu

Ei ütleks, et väga mõtisklen elu üle. Siin on palju muudki teha. On imeilusat linnulaulu, aed on lilli täis. Nii looduslikke kui istutatud lilli. Nendega on tegemist. Käin linnas ka.

Aga poliitika? Rein Taagepera kirjutab sinust: „Laulva revolutsiooni aegsete teenete alusel oleks Savisaar väärt olema korra ka Eesti Vabariigi president.”

Noh, neli päeva enne presidendivalimisi võib öelda, mida ma arvan presidendivalimistest. Mis puutub kohalikesse valimistesse, siis mulle tundub, et sellega on ka veel aega.

Hiljuti ütlesid, et ei tunne, et oleks käimas kohalike valimiste kampaania. Väga loid on valimiste-eelne aeg.

Jah, eks see ole natuke seotud ka selle epideemiaga, mis meid valitseb siin praegu ning kampaania tegemise võimalusi on vähem olnud. Aga kui tahetakse, siis võiks teha rohkem. Praegu ei taheta.

Mulle tundub, et oled leebunud siin Hundisilmal.

Ma ei arva, et peaksin võitlust pidama selle nimel, mis oli aastaid tagasi. Nüüd on teised ajad, teised probleemid. Ei ütleks, et nendel inimestel, kes tookord tõotasid päikese alla tuua..., et neil väga hästi oleks läinud.