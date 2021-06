Hiiumaa kadakate vahel valminud käsitöödžinn üllatab iga kord erineva maitsega

Reimo Kapi valmistatav Dagaith Gin on tõeline käsitöö, sest mees on oma kätega valmis ehitanud nii tootmishoone kui destillaatori. Marjadki korjab ta oma kätega. Tema jaoks on oluline, et valmiv toode oleks võimalikult hiiumaine, mistõttu jõuavad džinni vaid Hiiumaal kasvanud marjad.

Niisiis paneb sügisene marjasaak paika selle, kui suur on järgmise aasta toodang. Tänavuseks aastaks oli marju varutud tuhande pudeli jagu. Esimene müüki läinud partii valmis detsembris ning sellest ajast saati on džinn jõudnud ligikaudu 500 pudelisse. Järgmise aasta toodang selgub talvel, kui marjad on korjatud ja kuivatatud. Kellegagi võidu džinni tootma hakata Kapil plaanis aga pole. Tema idee on olla mikrotootja, kes saab toota täpselt nii palju, kui jõuab ise marju korjata.