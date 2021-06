Ilm on olnud suurepärane, viljelusvõistluselt oodatakse rekordsaake

Viljelusvõistlus tõotab seekord taas kujuneda rapside, nisude ja otrade konkurentsiks. Valdavalt kasvab võistluspõldudel talivili.

„Hea oli see, et esindatud on need taimekasvatajad, kes juba varasematel aastatel osalenud ja neile on võrdluseks ka esmakordselt võistlejaid. Kokku proovib oma oskusi tänavu 26 taimekasvatajat. On nii neid, kes oma eelmiste aastate tulemusi ületada püüavad, kui ka neid, kes teistelt õppust võtavad,” hindab tänavust seltskonda üks võistluse eestvedajaid Margus Ameerikas.