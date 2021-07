SUUR LUGU | Eesti venelased reisivad kodumaal kohati rohkem kui eestlased

Teist suve järjest piirduvad eestimaalaste reisid paljuski Eestiga. EASi turismiarenduskeskuse uuringust tuli välja, et venekeelsed elanikud on isegi suuremad loodusesõbrad kui eestlased. Rääkisime mõne rohkelt reisiva venelasega ja selgub, et eredamate elamuste seas on peale looduse nii kultuuri- kui ajaloomälestisi.